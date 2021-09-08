ضبط 389 ألف عبوة كريم ومستحضرات تجميل ضارة بصحة الإنسان في مخزن بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية الصحة وميرية الامن في القليوبية خلال حملة مكبرة مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص به بضائع عبارة عن كريمات وكمامات وسرنجات غير صالحة للاستخدام الادمى ولها اثر بالغ على الصحة العامة حيث تم ضبط نحو 389 الف عبوة كريم وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة اسفرت عن ضبط مخزن لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص به 389500 عبوة كريم مسحضرات تجميل ومستلزمات طبية وكمامة وجوانتى وسرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة،تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق

كما تم ضبط مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص به أكثر من 5 طن سكر حر ومسلى وزيت طعام و2460 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق