أخبار عاجلة

عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر -
تخصيص خطبة الجمعة القادمة للتذكير بنعمة الأمن ووحدة الصف خلف القيادة -
نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري" -
"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا -
بوتين يدخل العزل بسبب إصابات بكورونا بمحيطه -
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟ -
دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 389 ألف عبوة كريم ومستحضرات تجميل ضارة بصحة الإنسان في مخزن بالقليوبية

Print
ضبط 389 ألف عبوة كريم ومستحضرات تجميل ضارة بصحة الإنسان في مخزن بالقليوبية ضبط 389 ألف عبوة كريم ومستحضرات تجميل ضارة بصحة الإنسان في مخزن بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث بالتنسيق مع مديرية الصحة وميرية الامن في القليوبية خلال حملة مكبرة مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص به بضائع عبارة عن كريمات وكمامات وسرنجات غير صالحة للاستخدام الادمى ولها اثر بالغ على الصحة العامة حيث تم ضبط نحو 389 الف عبوة كريم وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة مكبرة اسفرت عن ضبط مخزن لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص به 389500 عبوة كريم مسحضرات تجميل ومستلزمات طبية وكمامة وجوانتى وسرنجات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة،تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق

كما تم ضبط مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص به أكثر من 5 طن سكر حر ومسلى وزيت طعام و2460 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

"مباحث التموين": ضبط 1020 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1020 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

صرف سلع بـ 26.7 مليون جنيه لأصحاب البطاقات التموينية فى الأقصر

صرف سلع بـ 26.7 مليون جنيه لأصحاب البطاقات التموينية فى الأقصر

صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر

صرف 28 مليون رغيف على بطاقات التموين بمراكز الأقصر منذ بداية سبتمبر