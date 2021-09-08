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أمن القاهرة يعيد مضوغات ذهبية وساعات مسروق لصاحبتها بمدينة نصر

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أمن القاهرة يعيد مضوغات ذهبية وساعات مسروق لصاحبتها بمدينة نصر أمن القاهرة يعيد مضوغات ذهبية وساعات مسروق لصاحبتها بمدينة نصر

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بإكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية - 6 ساعات يد ماركات مختلفة) من داخل الشقة سكنها ، وإتهمت إحدى السيدات تعمل لديها "ولا تعلم باقى بياناتها" بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (سيدة ، مقيمة بمحافظة المنيا) وأنها وراء إرتكاب الواقعة ،أمكن ضبطها ، وبحوزتها المسروقات المستولى ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة مستغلة عدم تواجد المُبلغة بالشقة محل البلاغ وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمتها بالسرقة.

المصرى اليوم

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