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«أمن الاقليمي» يضبط عاطلا بحوزته هيروين ومبلغ مالي كبير في القليوبية

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«أمن الاقليمي» يضبط عاطلا بحوزته هيروين ومبلغ مالي كبير في القليوبية «أمن الاقليمي» يضبط عاطلا بحوزته هيروين ومبلغ مالي كبير في القليوبية

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بتهمة الإتجار في «الهيروين والآيس» حيث تم ضبطة بالطريق الدائرى الإقليمى دائرة مركز شرطة بنها وبحوزته كميات من المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد قيام الخدمات الأمنية المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى بضبط عاطل بحوزته كميات من مخدر الهيروين والأيس ومبلغ مالى

وبالفحص تبين أن المتهم يدعى «إ ع إ» 22 سنة تم ضبطة اثناء تواجده أسفل كوبرى المنوفية بالطريق الدائرى الإقليمى دائرة مركز شرطة بنها وبحوزته 2 اسطوانة تزن الواحدة 500 جرام من مخدر الهيروين، و50 جرام من مسحوق الأيس، وهاتف محمول ومبلغ مالى 46 ألف جنيه

وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق

المصرى اليوم

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