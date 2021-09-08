الأهلي يواجه طلائع الجيش في ثاني جولات بطولة منطقة القاهرة للسلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يستضيف فريق طلائع الجيش في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ثاني جولات بطولة منطقة القاهرة.

من المنتظر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني لـ«رجال سلة الأهلي» بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق واللاعبين، بعدما استهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فرق مصر للبترول بنتيجة ٦٧-٤٥،في المباراة الماضية ضمن منافسات البطولة.

ويعقد أوجستي محاضرة مهمة مع لاعبي فريق «رجال سلة الاهلي» للاعبين قبل انطلاق عملية الإحماء من أجل مراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب، بعد دراسة الإيجابيات والسلبيات التي شهدتها مباراة مصر للبترول لعلاج إي أخطاء والارتقاء بمستوى اللاعبين على الصعيد الفني والبدني.