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محمد الرشيدي ضيفا على «أسرار النجوم»

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محمد الرشيدي ضيفا على «أسرار النجوم» محمد الرشيدي ضيفا على «أسرار النجوم»

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تستضيف المذيعة إنجى على، غدا الخميس، الفنانة بسمة والمخرج محمد هشام الرشيدي، في برنامجها الإذاعى “أسرار النجوم«الذي يذاع على»نجوم أف.إم«، وقناة»نجوم TV”، في الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث الثنائي عن كواليس فيلمهما الجديد «ماكو» والذى تم عرضه في السينما الأسبوع الماضي.

ونجح فيلم «ماكو» في تحقيق إيرادات جيدة في أول أسبوع من عرضه وصلت إلى 6 ملايين جنيه، ويشارك في البطولة عمرو وهبة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، خالد أنور، سارة الشامي، محمد مهران، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

يذكر أن برنامج «أسرار النجوم» يذاع الخميس من كل أسبوع عبر راديو «نجوم أف.إم» وقناة «نجوم TV”، واقدمه المذيعة إنجى على، ويتم استضافة أبرز نجوم الفن في والوطن العربى.

المصرى اليوم

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