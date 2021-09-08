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دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:13 مساءً
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:10 مساءً
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:09 مساءً
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:09 مساءً
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
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فيديو اليوم السابع
جامعة القاهرة : خطة التطعيم ضد فيروس كورونا تستهدف 270 ألف طالب
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 12:07 مساءً
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انزل معانا مقبرة الملك زوسر على عمق 30 متر تحت سطح الارض .. منحوتة في الصخر وبها قطع نادرة
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 01:21 مساءً
هام ⛔ الرئيس السيسى يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر
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