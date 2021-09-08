أخبار عاجلة

دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 -
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل -
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين -
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

اللقطات الأولى من موقع الانفجار في مدينة نوغينسك الروسية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بوتين يدخل العزل بسبب إصابات بكورونا بمحيطه

بوتين يدخل العزل بسبب إصابات بكورونا بمحيطه

في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا

في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا

اختتام فعاليات رالي الهشم في ليبيا

اختتام فعاليات رالي الهشم في ليبيا

بوتين يلتقي الأسد في الكرملين

بوتين يلتقي الأسد في الكرملين