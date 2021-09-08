إغلاق مقهى وتحرير محاضر إشغال لمحال التجارية ومقاهي ومخابز بالمنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من أحياء مدينة المنيا، والمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ووسائل النقل العام، لمتابعة إلتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي،وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
رافق نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وهشام فايز، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وشرطة المرافق، وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة أحياء شمال وجنوب المدينة.
وخلال الجولة تم تحرير عدد 9 محاضر لمواطنين، وسائقي عدد من مركبات النقل العام لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات، وتم توقيع الغرامات الفورية على المخالفين، كما تم غلق وتشميع مقهي لمخالفته تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتقديم شيشة لرواد المقهي، كما تم تحرير 16 محضر إشغال لعدد من المحال التجارية والمقاهي والمخابز.