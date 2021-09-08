«الداخلية» تواصل لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3٫750 طن كربونات كالسيوم فلتس و1٫200 طن كاوتش مفروم و960 كيلو جرام من سائل ميشلان و1800 عبوة مادة خام «تايجو» و2 ماكنية خلط و2 ماكينة عجن ومقص و3000 عبوة وكراتين معدة للتعبئة وجميعها مجهولة المصدر مع المسؤول عن مصنع لتصنيع المواد الخام الخاصة بإطارات السيارات كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد رديئة الصنع ومجهولة الصدر الخاصة بإطارات السيارات والدراجات النارية، مستخدماً علامات تجارية «مقلدة» غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.