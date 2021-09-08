القبض على 3 عناصر إجرامية كونوا عصابة للاتجار بالأفيون في أسيوط

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من الأفيون، بمحافظة أسيوط.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزي، نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، تخصص في الاتجار بمخدر الأفيون وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة أبوتيج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بمسكن أحدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم كمية من مخدر الأفيون وزنت 2٫500 كيلو جرام، وسيارة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وقطعتي سلاح أبيض «سكين»، وميزان حساس.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه تقريبًا.