أخبار عاجلة

دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 -
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل -
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين -
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يتفقد حريق محلات الأخشاب بعزبة الورد (صور)

Print
محافظ القاهرة يتفقد حريق محلات الأخشاب بعزبة الورد (صور) محافظ القاهرة يتفقد حريق محلات الأخشاب بعزبة الورد (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي (حي الشرابية) في الرابعة فجر اليوم.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بـ ١٢ محل لبيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية .

وتم إخطار كافة الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بـ ٢٥ سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات .

ووجه المحافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟

بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟

تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي

مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي