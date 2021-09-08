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نواب البرلمان في اجتماع مع محافظ المنيا لبحث طلبات المواطنين

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نواب البرلمان في اجتماع مع محافظ المنيا لبحث طلبات المواطنين نواب البرلمان في اجتماع مع محافظ المنيا لبحث طلبات المواطنين

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان والشيوخ لمناقشة القضايا التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات، بهدف الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، والتي يتم من خلالها تعظيم الاستفادة ورفع مستوي الخدمات المقدمة.

جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل علي التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات بكفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية.

طمأن المحافظ، الحضور على نسب تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق الـ 5 مراكز المستهدف من اعمال تطوير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً الي انه هناك متابعة ميدانية على ارض الواقع لمتابعة معدلات التنفيذ، ومؤكداً حرص القيادة السياسية للدولة علي إنجاز الاعمال وتوصيل كافة الخدمات والمرافق بجميع المراكز المستهدفة، بهدف تطوير قري الريف المصري.

وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات، وسرعة الاستجابة للمتطلبات المواطنين.

المصرى اليوم

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