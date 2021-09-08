نواب البرلمان في اجتماع مع محافظ المنيا لبحث طلبات المواطنين

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عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان والشيوخ لمناقشة القضايا التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات، بهدف الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، والتي يتم من خلالها تعظيم الاستفادة ورفع مستوي الخدمات المقدمة.
جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
قال المحافظ، إن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل علي التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا ان ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات بكفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية.
طمأن المحافظ، الحضور على نسب تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها بنطاق الـ 5 مراكز المستهدف من اعمال تطوير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً الي انه هناك متابعة ميدانية على ارض الواقع لمتابعة معدلات التنفيذ، ومؤكداً حرص القيادة السياسية للدولة علي إنجاز الاعمال وتوصيل كافة الخدمات والمرافق بجميع المراكز المستهدفة، بهدف تطوير قري الريف المصري.
وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات، وسرعة الاستجابة للمتطلبات المواطنين.