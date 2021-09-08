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تتواصل رحلة البحث داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول، خلفاً لحسام البدري.

واتخذ اتحاد الكرة قراراً بإقالة حسام البدري من منصبه كمدير فني للمنتخب عقب تعادل المنتخب مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتم طرح اسم حسن شحاتة في الساعات الماضية للعودة من جديد لتدريب المنتخب الوطني، وسط ترحيب من مسؤولي اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لعودة «المعلم» من جديد لتولي مقاليد المنتخب الأول.

وسبق أن حقق حسن شحاتة ثلاثية تاريخية مع الكرة المصرية بقيادة الفراعنة للفوز بكأس الأمم الإفريقية لثلاث بطولات متتالية في 2006 و2008 و2010.

كما قاد حسن شحاتة منتخب مصر للفوز بلقب كرة القدم في دورة الألعاب العربية عام 2007، ولقب دورة حوض النيل في 2011.