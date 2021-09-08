أخبار عاجلة

دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 -
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل -
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين -
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

داخل حلبة الملاكمة .. يُعلق على نزال بين بطلى أمريكا والبرازيل

Print
ترامب داخل حلبة الملاكمة .. يُعلق على نزال بين بطلى أمريكا والبرازيل داخل حلبة الملاكمة .. يُعلق على نزال بين بطلى أمريكا والبرازيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، للاضواء مرة أخرى لكن هذه المرة ليس عن طريق السياسية لكن للتعليق على النزال بين الملاكم الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والبرازيلي فيتور بلفور، السبت المقبل، في هوليوود بولاية فلوريدا.

وسينضم إلى الرئيس السابق، نجله دونالد ترامب جونيور للتعليق على الحدث الشهير الذي يتزامن مع إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وقال ترامب الأب في تصريحات نقلتها ESPN: «أنا أحب الملاكمين العظماء والنزالات الكبيرة».

وتابع، إنني أتطلع إلى نزال ليلة السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول من الحلبة، لن ترغب في تفويت هذا الحدث الخاص، وسيكون هوليفيلد، بطل الوزن الثقيل السابق البالغ 58 عاما، طرفا في النزال الشهير، بعد أن حل بديلا عن الملاكم أوسكار دي لا هويا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الطرف الآخر سيكون الملاكم بلفور البالغ 44 عاما، وهو بطل سابق في فئة الوزن الثقيل الخفيف، وسبق لترامب البالغ 75 عاما،استضافة العديد من نزالات الملاكمة الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات في كازينوهاته التي يملكها في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا

في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

بلينكن: إدارة ترامب ضغطت على الحكومة الأفغانية لإطلاق سراح 5 آلاف من طالبان

«دار السلام العام» يستعد لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا بإنشاء شبكة للأكسجين

«دار السلام العام» يستعد لمواجهة الموجة الرابعة لكورونا بإنشاء شبكة للأكسجين

"طالبان" تنفي مقتل نائب رئيس الحكومة في اشتباكات مع شبكة حقاني

"طالبان" تنفي مقتل نائب رئيس الحكومة في اشتباكات مع شبكة حقاني