أخبار عاجلة

دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 -
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل -
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين -
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 28 عاطل بحوزتهم مخدرات وسلاح بطوخ

Print
ضبط 28 عاطل بحوزتهم مخدرات وسلاح بطوخ ضبط 28 عاطل بحوزتهم مخدرات وسلاح بطوخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية الحملات على القرى لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات حيث نجحت الجهود في ضبط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات المتنوعه من المخدرات وضبط 5 قطع سلاح نارى واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدبر أمن القليوبية، يفيد قيام مباحث مركز شرطة طوخ بحملة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة المركز لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وأسفرت الحملة عن ضبط 28 تاجر مخدرات لعدد 6 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وضبط 5قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

كما أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 7236 حكم قضائى متنوع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟

بطاريات الصوديوم تتفوق في تكلفتها على «الليثيوم أيون».. هل هي المستقبل؟

تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي

مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي