ضبط 28 عاطل بحوزتهم مخدرات وسلاح بطوخ

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واصلت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية الحملات على القرى لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات حيث نجحت الجهود في ضبط 28 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات المتنوعه من المخدرات وضبط 5 قطع سلاح نارى واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدبر أمن القليوبية، يفيد قيام مباحث مركز شرطة طوخ بحملة استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة المركز لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وأسفرت الحملة عن ضبط 28 تاجر مخدرات لعدد 6 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وضبط 5قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

كما أسفرت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 7236 حكم قضائى متنوع.