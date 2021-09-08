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ضبط 9171 مخالفًا لارتداء الكمامة و198 قضية تداول «شيشة»

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ضبط 9171 مخالفًا لارتداء الكمامة و198 قضية تداول «شيشة» ضبط 9171 مخالفًا لارتداء الكمامة و198 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها، اليوم الأربعاء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9171 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9123شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 48 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت 684 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 198 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة» بإجمالي مضبوطات 1382 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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