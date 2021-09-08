التحريات تكشف تورط اليوتيوبر أحمد حسن في جريمة التحرش بـ«سما»: قالها هخليكي نجمة

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كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بالفتاة تدعي سما محمد زكي وتحريضها علي الفسق، بعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال ضابط بوحدة مكافحة جريمة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية الذي أكد صحة الواقعة .

ضحية اليوتيوبر احمد حسن المتهم بالتحرش بها جنسيا

كشفت التحريات عن عدة أدلة تثبت تورط أحمد حسن بالتحرش الجنسي بـ"سما" من خلال محادثة عبر تطبيق واتس أب، بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، وقالت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة، أن المشكو في حقه اليوتيوبر أحمد حسن هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة التحرش بـ "سما" وتحريضها علي ارتكاب الفسق.

وذكرت التحريات أن التتبع رقم الهاتف المقدم في البلاغ كشف أن المتهم أحمد حسن، مقيم بمنطقة البساتين، وهو مالك الشريحة التي تم استخدامها في واقعة التحرش، وبفحص واتس أب الخاص بالمجني عليها، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه أحمد حسن.

أكدت التحريات، أن اليوتيوبر راود المجني عليها عن نفسها وتحرش بها وعرض عليها لقاء محرم داخل الفيلا الخاصة به بمدينة أكتوبر، بالاضافة إلي طلبه الحصول علي صور خاصة منها.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال المجني عليها سما محمد، والتي قالت أنها اليوتيوبر احمد حسن تحرش بها لفظيا، وممارسة علاقات معه محرمه مقابل تقديمها لتصبح فنانة مشهورة بمشاركتها في بطولة فيلم قصير، وقال المجني عليها أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، هن علي أستعداد للإدلاء بأقوالهن في الوقائع اللاتي تعرضن لها.

ضحية اليوتيوبر احمد حسن المتهم بالتحرش بها جنسيا

وقال أشرف فرحات محامي المجني عليها أن النيابة العامة أستمعت إلي أقوال المجني عليها، وأن النيابة العامة ستقوم بسماع أقوال أحمد حسن في التهم المنسوبة إليه، مؤكد ان المجني عليها قدمت البلاغ في مباحث الإنترنت بمديرية أم القاهرة، تم إحالتها إلي نيابة البساتين طبقا لمحل إقامة المتهم.

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