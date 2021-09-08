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مفاجاة «سمكرية البنى أدمين..أجدع بنت في ».. حاصلة علي دبلوم تجارة ( التفاصيل )

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مفاجاة «سمكرية البنى أدمين..أجدع بنت في مصر».. حاصلة علي دبلوم تجارة ( التفاصيل ) مفاجاة «سمكرية البنى أدمين..أجدع بنت في ».. حاصلة علي دبلوم تجارة ( التفاصيل )

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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن إنتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى «سمكرية البنى أدمين، أجدع بنت في ».
قال المصدر :«بالفحص تبين أن السيدة حاصلة على دبلوم تجارة وقامت بإنشاء مركز طبى للعلاج الطبيعى «دون ترخيص» كائن (بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) وقيامها بالنصب على المواطنين بالإدعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى وعلى غير الحقيقة ووذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على المعلومات الدولية «الإنترنت» ومواقع التواصل الإجتماعى، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة».

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمقر المركز وتم ضبط 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الإسترخاء ودفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعى ونماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية- هاتف محمول بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامى تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى للعديد من المواطنين، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يذكر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على «سمكري البني آدمين» الشهير في مدينة نصر، وتبين وفقا لبيان نقابة العلاج الطبيعي أنه زور شهادة التخرج وبطاقة الرقم القومي

المصرى اليوم

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