«جبالى» يلتقى رئيس البرلمان النيجيرى على هامش المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فيمي جباجبيميلا رئيس مجلس النواب النيجيري على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد حالياً في العاصمة النمساوية، فيينا، حيث أكد رئيس مجلس النواب على أن العلاقات المصرية – النيجيرية علاقات راسخة ومُمتدة، مؤكداً على أهمية السعي لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – النيجيرية في إطار المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب النيجيري بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، داعياً إلى تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الإهتمام المُشترك. وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان المصري والنيجيري الهدايا التذكارية.