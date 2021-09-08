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تحرير 422 محضر مخلفات واشغال وإزالة ونصبة شاى في حملة بالخانكة ()

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تحرير 422 محضر مخلفات واشغال وإزالة ونصبة شاى في حملة بالخانكة (فيديو) تحرير 422 محضر مخلفات واشغال وإزالة ونصبة شاى في حملة بالخانكة ()

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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة الخانكة حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة الخانكة وشارع 10 بالجبل الاصفر بحضور المهندس عبدالمنعم عطية نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة والمقدم حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق بالقليوبية أسفرت عن ازالة البروز والتاندات والاكشاك والأرصفه المخالفه بالمدينة وشارع 10 بالجبل الأصفر ومصادرة الاشغالات المتواجدة بحرم الطريق العام وتحرير 39 محضر اشغال طريق و23 محضر إلقاء مخلفات و91 محضر إزالة بائع متجول و141 محضر إزالة اشغال فوري و61 إعلانات مخالفة و27 إزالة تاندات مخالفة و7 إزالة أكشاك مخالفة و16 نصبة شاي و17 وصلات كهربائية

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بالمواطنين واصحاب المحلات بالالتزام بشروط التراخيص الممنوحه لهم وعدم مخالفة شروطها وعدم التعدي على حرم الطريق العام الذي هو حق أصيل لكافة المواطنين كما أهابت بأصحاب المحلات الذين لم يقوموا بترخيص البروز واللافتات الاعلانية بالتوجه لمجلس المدينة لاستصدار التراخيص اللازمه

المصرى اليوم

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