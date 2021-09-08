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مصدرأمني يكشف حقيقة أقتحام الشرطة لمنزل والتعدي مسن وزوجته بالاسكندرية

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مصدرأمني يكشف حقيقة أقتحام الشرطة لمنزل والتعدي مسن وزوجته بالاسكندرية مصدرأمني يكشف حقيقة أقتحام الشرطة لمنزل والتعدي مسن وزوجته بالاسكندرية

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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى بشأن زعم إحدى السيدات، بحدوث مشاجرة أمام منزل والدها، الذي تدخل لمحاولة فض المشاجرة ،وقيام أحد رجال الشرطة بإقتحام منزل والديها المسنين بالقوة، لسؤالهما عن أحداث المشاجرة، والتعدى على والدها أمام كريمته وأحفاده .

قال المصدر: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 مارس 2021 تلقي ضباط قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، نتج عنها نشوب حريق داخل أحد المنازل، تم توجيه قوة أمنية برئاسة الضابط المشكو في حقه لفحص البلاغ، وتبين أن المشاجرة بين كلٍ من (عاطل- مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وزوج شقيقته (عامل، مصاب بجروح قطعية)، وبسؤال الأخير قرر بقيام الأول«شقيق زوجته» بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإضرام النيران داخل مسكنه لخلافات عائلية».

وأضاف :«تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، كما أشارت التحريات إلى قيام الضابط المشكو في حقه بسؤال والد الشاكية عن معلوماته بشأن الواقعة المشار إليها كونه جار الطرفين وتدخل لفض المشاجرة بينهما، مما أثار حفيظته لأنه ليس طرف بالمشاجرة وعدم وجود صلة بينه وبين طرفيها سوى الجيرة، وإنصراف الضابط دون ثمة تجاوز»
وتابع: «بسؤال الشاكيهأفادت بتضررها من قيام الضابط المشكو في حقه لتوجهه لمسكن والدها لسؤاله عن معلومات حول المشاجرة بالمنطقة سكنه، وأقرت بتنازلها عن شكواها عقب معرفتها بالملابسات»

المصرى اليوم

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