وصول 732 سائح سعودي على متن السفينة السياحية Msc BELLSSIMA لميناء سفاجا البحري

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استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم سفينة الكروز السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 732 سائح سعودي و1000 طاقم وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما قادمة من ميناء جدة في رابع رحلاتها الاسبوعية للميناء وقامت ادارة ميناء سفاجا بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي بإنهاء كافة اجراءات السياح .

وتم عمل برنامج سياحي كامل للسياح السعوديين القادمين على متن السفينة بتنظيم رحلة اليوم الواحد لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر واسوان بجانب المزارات السياحية المختلفة والرحلات البحرية لجزر البحر الأحمر والرياضات المائية ورحلات السفاري بالجبال بالغردقة وسفاجا مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

ويأتي ذلك في اطار جهود القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر لجذب السفن السياحية من خلال دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الأحمر وجذب السائح العربي بنمط سياحي مختلف مما يؤدى بدوره انعكاس كبير على السياحة ومردود قوى على الموارد السياحية والبيئية والبحرية.