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«اتصالات الشيوخ»: تزويد ألف و413 قرية بالألياف الضوئية يدعم جهود التحول الرقمي

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«اتصالات الشيوخ»: تزويد ألف و413 قرية بالألياف الضوئية يدعم جهود التحول الرقمي «اتصالات الشيوخ»: تزويد ألف و413 قرية بالألياف الضوئية يدعم جهود التحول الرقمي

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن تزويد الشركة المصرية للاتصالات 1413 قرية بكابلات الألياف الضوئية، ضمن مبادرة حياة كريمة إشارة قوية من الدولة نحو إنجاح خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن هناك اهتمام كبير من خلال المبادرة في تحسين ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوصول بالخدمات لأفضل صورة ممكنة.

وأوضح توفيق، أن الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية يساهم في مواجهة كافة المشكلات التي تتعرض لها شبكات الاتصالات في ، لافتا إلى أن تحسين الانترنت والاتصالات يحفز المواطنين على استخدام خدمات التحول الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، باستمرار تطوير خدمات الاتصالات والانترنت والوصول لكافة القرى المحرومة، خصوصا في المناطق النائية والحدودية.

المصرى اليوم

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