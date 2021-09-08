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رئيس شركة الدلتا: المواطن يستهلك 34 كيلوجرام سكر سنويًا

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رئيس شركة الدلتا: المواطن يستهلك 34 كيلوجرام سكر سنويًا رئيس شركة الدلتا: المواطن يستهلك 34 كيلوجرام سكر سنويًا

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أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن تمثل في صناعة السكر نموذج وقصة نجاح لتحقيق خطوات متقدمة لسلعة استراتيجية تهم كل المواطنين.

وأوضح أبو اليزيد، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مصر وصلت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسب وصلت إلى نحو 90 بالمئة، مضيفا أن خلال العام الجاري حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا وصل إلى 87 بالمئة.

وأشار رئيس شركة الدلتا، إلى أن الدولة المصرية كانت تستورد قديمًا ما يربو على مليون طن سكر سنويًا مقارنة بالوضع الحالي فضلا عن تحدي الزيادة السكانية الذي يرتفع بمقدار 11 مليون نسمة كل خمس سنوات، مضيفا أن متوسط استهلاك الفرد من السكر يصل إلى 34 كيلوجرام في السنة بواقع 3.3 مليون طن سنويا كاستهلاك للدولة.

المصرى اليوم

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