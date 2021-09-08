أخبار عاجلة

دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 -
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل -
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين -
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للإشتراطات التموينية في حملات رقابية بالشرقية

Print
ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للإشتراطات التموينية في حملات رقابية بالشرقية ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للإشتراطات التموينية في حملات رقابية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود ،للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.


وفي هذا الإطار قام قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع، بالإشتراك مع الطب البيطري، بشن حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت الحملة عن ضبط 40 طبق دواجن مجهولة المصدر زنة الطبق نصف كيلو جراما داخل محل لبيع الطيور ،وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1282 جنح ا.د.ط ،ضد صاحب محل يدعي «ع .ع .م وإجمالي المضبوطات 20 كجم دواجن مجهولة المصدر، كما تم ضبط 30 طبق بانيه دواجن مجهولة المصدر بمحل لبيع الطيور بالمدينة ،وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1283 جنح ا.د.ط ضد صاحب المحل» أ .إ .ج «وإجمالي المضبوطات 15 كجم بانيه الدجاج مجهول المصدر


كما تم تحرير المحضر رقم 1284 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ا .ص .م» صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة ،وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم، والمحضر رقم 1285 جنح ا.د.ط ضد المواطن «م .خ .خ» صاحب محل جزارة بالمدينة، لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم، وتحرير المحضر رقم 1286 جنح ا.د.ط ضد المواطن«م .ع .ح» ضد صاحب محل جزارة بالمدينة ،لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم، والمحضر رقم 1287 جنح ا.د.ط ضد المواطن«م .م .م» صاحب محل جزارة بالعاشر، لعدم أعلان اللحوم البلدية المعروضة للبيع، كما تحرير المحضر رقم 1288 جنح ا.د.ط ضد «ح .خ .ا» صاحب محل جزارة بالمدينة، لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع، بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لأصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تواصل توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مبادرة «كلنا واحد»

«الداخلية» تواصل توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مبادرة «كلنا واحد»

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021