ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للإشتراطات التموينية في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود ،للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.



وفي هذا الإطار قام قطاع تموين جنوب الشرقية، برئاسة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع، بالإشتراك مع الطب البيطري، بشن حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت الحملة عن ضبط 40 طبق دواجن مجهولة المصدر زنة الطبق نصف كيلو جراما داخل محل لبيع الطيور ،وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1282 جنح ا.د.ط ،ضد صاحب محل يدعي «ع .ع .م وإجمالي المضبوطات 20 كجم دواجن مجهولة المصدر، كما تم ضبط 30 طبق بانيه دواجن مجهولة المصدر بمحل لبيع الطيور بالمدينة ،وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1283 جنح ا.د.ط ضد صاحب المحل» أ .إ .ج «وإجمالي المضبوطات 15 كجم بانيه الدجاج مجهول المصدر



كما تم تحرير المحضر رقم 1284 جنح ا.د.ط، ضد المواطن «ا .ص .م» صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة ،وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم، والمحضر رقم 1285 جنح ا.د.ط ضد المواطن «م .خ .خ» صاحب محل جزارة بالمدينة، لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم، وتحرير المحضر رقم 1286 جنح ا.د.ط ضد المواطن«م .ع .ح» ضد صاحب محل جزارة بالمدينة ،لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 5 كجم لحمة بالعظم، والمحضر رقم 1287 جنح ا.د.ط ضد المواطن«م .م .م» صاحب محل جزارة بالعاشر، لعدم أعلان أسعار اللحوم البلدية المعروضة للبيع، كما تحرير المحضر رقم 1288 جنح ا.د.ط ضد «ح .خ .ا» صاحب محل جزارة بالمدينة، لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع، بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لأصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.