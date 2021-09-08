ضبط 600 لتر كلور و200 لتر صابون بمصنع منظفات بدون ترخيص بالعريش

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص في مدينة العريش، خلال حملة موسعة بمدينة العريش.

وقالت المديرية، أنه بناء على تعليمات وزير التموين و محافظ شمال سيناء بتشديد الرقابه على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه وتكثيف الحملات التموينيه ، تشكلت حملة تموينية مكبرة تحت اشراف علاء سمرى وكيل وزارة التموين بشمال سيناء و رئيس مباحث التموين وقوة مرافقة من مباحث التموين ومدير الرقابة التموينية وحيد على عبد الهادى العسكرى ومفتشى الرقابة التموينية حسن عبد السلام ومحمد يونس.

أشارت المديرية ان الحملة اسفرت عن ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وتم مصادرة كميه قدرها ٦٠٠ لتر كلور و٢٠٠ لتر صابون سائل وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشان المضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.