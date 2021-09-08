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أزمة الـ 29 جثة.. "الخرطوم": استدعينا السفير الإثيوبي

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أزمة الـ 29 جثة.. "الخرطوم": استدعينا السفير الإثيوبي أزمة الـ 29 جثة.. "الخرطوم": استدعينا السفير الإثيوبي
وقائع تشهد على جرائم وانتهاكات الجيش الإثيوبي في تيغراي

أزمة الـ 29 جثة..

كشفت الخرطوم، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الإثيوبي، بعد قضية الجثث التي طفت في أحد أنهر السودان قبل نحو شهرين؛ ما أثار ضجة كبيرة في البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أنها استدعت السفير بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢١، على خلفية عثور السلطات خلال الفترة من ٢٦ يوليو حتى ٨ أغسطس، على 29 جثة جرفها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو بولاية كسلا.

كما أشارت إلى أنها أبلغت السفير بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التغراي، وتم تحديد هوياتهم بوساطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو.. وطلبت منه نقل ذلك لسلطات بلاده.

وكان شهود عيان ومسؤولون من السلطات المحلية في السودان، قد أكدوا في وقت سابق وجود عشرات الجثث بمصب النهر المذكور، وفق "الفرنسية" .

وقالوا إن الجثث تحكي قصة مظلمة عن الاعتقالات وعمليات القتل الجماعي والإعدامات عبر الحدود في بلدة حميرة في إقليم تيغراي، بحسب ما نقلت أخيراً سي إن إن الأميركية.

وأوضح مهندس مياه سوداني لشبكة "سي إن إن"، أن سرعة تدفق النهر جرفت الجثث من حميرة إلى وادي الحلو في السودان خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريباً.

وقدمت السلطات في الوادي تقارير للشرطة والطبيب الشرعي عن كل جثة تم العثور عليها، موثقة أدلة على التعذيب، وجروح الرصاص التي تم العثور عليها على أجساد عديد من القتلى، كما أوضح خبراء الطب الشرعي أن جميع الجثث التي انتشلت قضت قبل أن تغرق في المياه.

وتتهم الإثيوبية بارتكاب جرائم وانتهاكات عدة في إقليم تيغراي الذي شهد السنة الماضية اشتباكات عنيفة مع جبهة تحرير تيغراي المتمردة، أدى إلى نزوح الآلاف نحو السودان، ومقتل المئات أيضاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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