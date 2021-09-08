أخبار عاجلة

دراسة: المناعة الطبيعية بسبب الإصابة بكورونا ربما تكون أقوى من اللقاح -
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة -
"رئاسة الحرمين" تعلن استئناف الحلقات القرآنية النسائية بالمسجد الحرام -
أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة -
"الإسلامية" تكمل استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 -
فقدت زوجها قبل ولادة ابنها ???? أرملة مهندس الدقهلية صديقه قتله غدرا وحسبى الله ونعم الوكيل -
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين -
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«خناقة على الزبالة».. التفاصيل الكاملة لـ سحل وضرب «سيدة بسيون» بالغربية

Print
«خناقة على الزبالة».. التفاصيل الكاملة لـ سحل وضرب «سيدة بسيون» بالغربية «خناقة على الزبالة».. التفاصيل الكاملة لـ سحل وضرب «سيدة بسيون» بالغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة بسيون مشاجرة وسحل وضرب سيدة بسبب «كيس قمامة»، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل الواقعة والتي جاءت تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت»، حيث رصدت مباحث المعلومات في وزارة الداخلية الواقعة وتمكنت من ضبط اطراف المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق .

بداية الواقعة

انتشار على التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمهاجمة وضرب وسحل «سيدة بسبيون» 7عن طريق أشخاص بينهم 3 سيدات في منطقة التنظيم بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وانهالوا عليها ضربا بالأيدي، وسحلوها في الشارع بسبب كيس قمامة.

وسجلت كاميرات المراقبة تفاصيل ما حدث، وجرى تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على نطاق واسع.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون، باعتداء 7 أشخاص بينهم 3 سيدات بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضا بمنطقة التنظيم دائرة المركز.

وأبلغت المجني عليها أن 7 أشخاص بينهم 3 سيدات قاموا، بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة عقب تقدمها بشكوى إلى وزارة البيئة ضدهم بسبب قيامهم بإلقاء القمامة أمام منزلها طوال الوقت، وتحرر المحضر رقم 17161 لسنة 2021 جنح مركز بسيون، بالواقعة.

بيان الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت».

بالفحص تم تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر بالضرب بـ«عصي خشبية» نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، ما أثار حفيظتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كشفت رضا محمد، السيدة المعتدي عليها بالعصيان من قبل 7 أشخاص في بسيون بمحافظة الغربية، تفاصيل الاعتداء عليها وسحلها، مؤكدة أن هذا الأمر بسبب إلقاء القمامة على أرضها.

وأضافت رضا محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «لدينا أرض وجيران لنا يرمون فيها قمامة بشكل مستمر، وذهبت للبيئة لتقديم شكوى ضد هذا الأمر».

وتابعت، انه :«بعدها جاءوا لمنزلي وسحلوني وضربوني بالشوم على دماغي وجردوني من ملابسي، وروحت عملت محضر في القسم بالواقعة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

كلمة «مدبولي» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021(فيديو)

نجم الزمالك السابق يعتدي على مشجع في الملعب ويتعرض للطرد «فيديو»

نجم الزمالك السابق يعتدي على مشجع في الملعب ويتعرض للطرد «فيديو»

حبس المتهم بقتل «مهندس الدقهلية» 4 أيام.. ووالد القتيل: «خيانة صديقه ذبحتني» (فيديو)

حبس المتهم بقتل «مهندس الدقهلية» 4 أيام.. ووالد القتيل: «خيانة صديقه ذبحتني» (فيديو)

«عمو أنت هتلف على البيوت كلها؟».. السيسي يستمع لأطفال منطقة الرويسات (فيديو)

«عمو أنت هتلف على البيوت كلها؟».. السيسي يستمع لأطفال منطقة الرويسات (فيديو)