«خناقة على الزبالة».. التفاصيل الكاملة لـ سحل وضرب «سيدة بسيون» بالغربية

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شهدت مدينة بسيون مشاجرة وسحل وضرب سيدة بسبب «كيس قمامة»، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تفاصيل الواقعة والتي جاءت تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت»، حيث رصدت مباحث المعلومات في وزارة الداخلية الواقعة وتمكنت من ضبط اطراف المشاجرة، وتولت النيابة التحقيق .

بداية الواقعة

انتشار فيديو على التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمهاجمة وضرب وسحل «سيدة بسبيون» 7عن طريق أشخاص بينهم 3 سيدات في منطقة التنظيم بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، وانهالوا عليها ضربا بالأيدي، وسحلوها في الشارع بسبب كيس قمامة.

وسجلت كاميرات المراقبة تفاصيل ما حدث، وجرى تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على نطاق واسع.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز بسيون، باعتداء 7 أشخاص بينهم 3 سيدات بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضا بمنطقة التنظيم دائرة المركز.

وأبلغت المجني عليها أن 7 أشخاص بينهم 3 سيدات قاموا، بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة عقب تقدمها بشكوى إلى وزارة البيئة ضدهم بسبب قيامهم بإلقاء القمامة أمام منزلها طوال الوقت، وتحرر المحضر رقم 17161 لسنة 2021 جنح مركز بسيون، بالواقعة.

بيان الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان «ضرب وسحل سيدة بسيون وإنقاذها من الموت».

بالفحص تم تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهما على الآخر بالضرب بـ«عصي خشبية» نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، ما أثار حفيظتهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كشفت رضا محمد، السيدة المعتدي عليها بالعصيان من قبل 7 أشخاص في بسيون بمحافظة الغربية، تفاصيل الاعتداء عليها وسحلها، مؤكدة أن هذا الأمر بسبب إلقاء القمامة على أرضها.

وأضافت رضا محمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أنه «لدينا أرض وجيران لنا يرمون فيها قمامة بشكل مستمر، وذهبت للبيئة لتقديم شكوى ضد هذا الأمر».

وتابعت، انه :«بعدها جاءوا لمنزلي وسحلوني وضربوني بالشوم على دماغي وجردوني من ملابسي، وروحت عملت محضر في القسم بالواقعة».