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قال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن منتخب بلاده للرجال والسيدات حقق أفضل إنجاز له في آخر 20 عاما بعدما حصد 14 ميدالية متنوعة منها ست ذهبيات في بطولة أفريقيا التي أسدل الستار عليها في الكاميرون أمس الثلاثاء.

وأضاف عاشور إن لاعبي ولاعبات مصر حصدوا ست ذهبيات من أصل سبع مسابقات وثلاث فضيات وخمس برونزيات.

وقال: «إنه أفضل إنجاز للعبة في البطولات الأفريقية خلال 20 عاما الأخيرة، وحصل عمر عصر على المركز الأول في منافسات الرجال ومريم الهضيبي على ذهبية منافسات السيدات».

وأوضح عاشور: «ما تحقق في البطولة الأفريقية ومن قبلها دورة الألعاب الأولمبية هو نتاج عمل جاد وشاق. بهذه الإنجازات خاصة على المستوى الأفريقي تستعيد مصر مكانتها القارية».

وقال رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن بلاده ستنظم العديد من البطولات الدولية في اللعبة في الفترة المقبلة لتأكيد ريادتها القارية والإقليمية.