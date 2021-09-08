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«ألياسيم» يحقق إنجاز تاريخي بالتأهل لقبل نهائي أمريكا الفتوحة للتنس

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«ألياسيم» يحقق إنجاز تاريخي بالتأهل لقبل نهائي أمريكا الفتوحة للتنس «ألياسيم» يحقق إنجاز تاريخي بالتأهل لقبل نهائي أمريكا الفتوحة للتنس

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صعد الكندي فيليكس أوجه ألياسيم للمرة الأولى في مسيرته إلى الدور قبل النهائي بإحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، حيث تأهل للمربع الذهبي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز.

وتأهل ألياسيم دون عناء كبير حيث انسحب ألكاراز من مباراة دور الثمانية خلال المجموعة الثانية بسبب تعرضه لإصابة لم يجر الكشف عن طبيعتها، وذلك عندما كان اللاعب الكندي متقدما 6 / 3 و3 / 1 .

وأصبح ألياسيم أول لاعب كندي يصل إلى الدور قبل النهائي في تاريخ بطولة أمريكا المفتوحة (منذ عام 1881)، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

كذلك أصبح ألياسيم أصغر لاعب يصل للمربع الذهبي في البطولة بعد خوان مارتين دل بوترو عندما توج باللقب في عام 2009 .

ويلتقي ألياسيم المصنف 12 للبطولة في المربع الذهبي، النجم الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني للبطولة والذي تأهل في وقت سابق من مساء أمس بالفوز على الهولندي بوتش فان دي زندشلب 6 / 3 و6 / 0 و4 / 6 و7 / 5 .

والتقى ألياسيم مع ميدفيديف مرة واحدة سابقة على مستوى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وقد انتهت المواجهة بفوز ميدفيديف، وذلك في بطولة تورونتو قبل ثلاثة أعوام.

المصرى اليوم

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