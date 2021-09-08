محافظ كفر الشيخ يشهد القرعه العلنيه لمشروع عربات المشروبات الساخنه والطعام

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرعة العلنية الخاصة بمشروع عربات الطعام بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير العام المساعد، والمتقدمين بأوراقهم لإقامة تلك المشروعات «مأكولات، مشروبات، تسالي».

وأجريت القرعة بين 53 متقدماً من الذين انطبقت عليهم الشروط، لإقامة مشروع عربات الطعام، وتم اختيار 12 متقدماً، بالإضافة إلى 8 متقدمين احتياطيا، وهم لعربات الطعام محمد سمير عبدالمقتدر السباعي، عمرو السعيد عبده عياد، محمد مصطفي السيد بنات، محمود عطا لله لطفي مصطفى المغني، السيد عبداللطيف شذي، محمد أحمد عبدالجليل محمد ابوزيد 5%، عربات مشروبات بسيوني رمزي بسيوني الدميرى، وعبدالله حسين محمد رزق، ووائل درويش احمد محمد درويش، عربات لبيع المسليات، احمد عبدالحميد عبدالغني الجبالي، وهيثم مهدي زكي ابراهيم مرزوق، وعبدالرحمن احمد محمد احمد جادالله.

أما الاحتياطي لعربات الطعام عبدالرحمن علاء مرسي بدوي، وابراهيم ابراهيم يوسف محمد شلبي، وهمام مجدي مصطفي الطنوبي، والمشروبات ابراهيم عبدالحكيم محمد محمد، وحسام محمود ابراهيم محمود صالح، لعربة التسالي محمود عبدالنبي مصطفي.

بدأت القرعة بترحيب محافظ كفر الشيخ بالحضور مؤكداً على أن المحافظة لا تدخر جهداً في الحفاظ على مواردها ومتابعة المشروعات ووضع تصور مميز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للارتقاء بالمحافظة ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتعظيم موارد المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هدف القرعة العلنية مزيد من الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه بحيادية، مؤكداً أن مشروع عربات الطعام المتنقلة نواة خصبة لخلق فرص عمل جديدة للشباب داخل محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن الحديقة المركزية ستكون مجانية «ترفيهية»، فلا يوجد في أطراف المدينة متنفس للأسر والأطفال حتى يقضون فيه وقت سعيد دون تكلفة مادية عليهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ على أنه يمنع التحويط على عربات الطعام أو استغلال الاماكن المدعمة من المحافظة لصالح صاحب النشاط ويلتزم الشباب بعمل مجلس أمناء لهم تحت إشراف المحافظة «مشرف من المحافظة»، للحفاظ على نظافة المنشأة ونظافة الحديقة ودورات المياه.

وقال محافظ كفر الشيخ، بأن هناك مخطط لتكرار تلك التجربة الرائدة في خلق فرص عمل للشباب وحسن استغلال الحدائق العامة وتطويرها وأنه يوجد أكثر من حديقة يتم تجهيزها لاستكمال البنية الحضارية وقد طمأن معالي الوزير الشباب بأن من لم يحالفه الحظ ولم يتم اختياره عن طريق القرعة العلنية سيتم إجراء قرعة آخري على إحدى الحدائق، والتي يتم تجهيزها فور الانتهاء من إجراءات إعدادها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووضع سياج شجري حول الحديقة به أكثر من فتحة الخروج وذلك بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالديوان العام.

محافظ كفر الشيخ