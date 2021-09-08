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على أبوجريشة: الإعلان عن مدرب الإسماعيلى الجديد خلال أيام

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على أبوجريشة: الإعلان عن مدرب الإسماعيلى الجديد خلال أيام على أبوجريشة: الإعلان عن مدرب الإسماعيلى الجديد خلال أيام

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أكد على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية للنادي الإسماعيلى أن إيهاب جلال المدير الفني السابق وجهازه المعاون، كان لهم دور فعال بالتعاون مع اللجنة في الخروج من الفترة العصيبة التي مر بها الدراويش.

وقال أبوجريشة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ما قدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل، ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض».

وأضاف، غياب التواصل المباشر في الفترة الأخيرة بين اللجنة وبين الجهاز الفني أحدث بعض اللغط، وساهم في غياب الرؤية بين الطرفين، والذي أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية.

وتابع: «أعتقد أن الجهاز الفني رأى حجم الحب الجماهيري وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والإدارة بالجهاز وقدمت كل المطلوب، إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك».

وعن المدرب الجديد للفريق قال أبوجريشة: «جاري الآن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف: «تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين، وذلك بناء على الترشيحات التي طلبها إيهاب جلال، وسيتم الإعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التي نعلم مدى حبها وشغفها للفريق».

واختتم تصريحاته: «إبراهيم عثمان رئيس النادي يقدم دعما كبيرا للجنة الفنية من أجل تذليل جميع العقبات لبناء فريق قوي، حيث حرص عثمان على توقيع شيكات مقدم عقود اللاعبين المرشح انضمامهم لصفوف الفريق بشكل سريع من أجل ضمان ضمهم، وأتمنى من الجماهير استمرار دعمها للفريق لتحقيق نتائج في الموسم الجديد تكون على قدر تطلعات الجميع».

المصرى اليوم

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