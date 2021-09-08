إدراج 10 طرق للرصف بالخطة الاستثمارية لحي العامرية ثان 2021 / 2022 (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدرج حى العامرية ثان فى الاسكندرية، 10 طرق للرصف لأول مرة واستكمال أعمال رصف سابقة ضمن مجموعة من الطرق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022 بالحي.

وجاءت الطرق التى تم الموافقة على رصفها بخطة الحى، والتى تم ترشحيها لتشمل استكمال الأجزاء المتبقية من طريق العقارية حتى كوبري قرية 7 بنجر السكر ، ومدخل قرية أبو مسعود من الطريق الصحراوي حتى قرية الصاعدة، ورصف شارع السفن بنسبة 50% من الداخل، ورصف شارع 6 ، 7 بالكينج مريوط قبلي السكة الحديد، واستكمال طريق القاهر وحتى كوبري اليمن .

كما شملت الطرق المرشحة للرصف، الطريق قبلي السكة الحديد من الهوارية حتى الوادي بطول 500 متر، واستكمال رصف طريق فرع 2، واستكمال رصف طريق فرع 3 ، واستكمال رصف طريق المغذي أبو مسعود، ورصف مدخل الكيلو 59، ورصف شارع عمر المختار، وحتى صينية الأشراف.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لحي العامرية ثان، برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، وسكرتير عام الحي عصام صقر ،ومندوب مديرية الطرق المهندسة وسام طايل والمهندس كرم زيدان مدير المشروعات بالحي ومدير التخطيط خميس محمد، وذلك للاتفاق على الطرق المقترحة لأعمال الرصف.

وفى سياق متصل، قدم كلا من الدكتور أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف اقتراح برغبة الى مجلس النواب، وطلبات للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن رصف القطاعات المتهالكة بالطريق حتى كوبري قرية البصرة، حيث تم البدء في المرحلة الأولى لأعمال الرصف بالطريق.

كما تم البدء فى أعمال المرحلة الاولى من رصف الطريق الرئيسي من كوبري شربات وحتى كوبري حارس ٣ ضمن الاعتماد المالي المتبقي من الخطة الاستثمارية السابقة.

إدراج 10 طرق بالخطة الاستثمارية لحى المنتزة ثان 2021 / 2022 للرصف (صور)