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عبدالحميد بسيونى يطالب بتأجيل مباراة السوبر.. ويرفض المدرب المصري للمنتخب

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عبدالحميد بسيونى يطالب بتأجيل مباراة السوبر.. ويرفض المدرب المصري للمنتخب عبدالحميد بسيونى يطالب بتأجيل مباراة السوبر.. ويرفض المدرب المصري للمنتخب

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أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، أن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب يتحمل مسؤولية تراجع أداء الفراعنة بسبب عدم إقامة معسكرات ومباريات دولية.

وقال بسيوني، في تصريح تليفزيونية: «اللاعبون اعتمدوا على قدراتهم فقط دون ظهور أي دور تكتيكي للمنتخب».

وأضاف: «لست مع تعيين مدرب مصري للمنتخب بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، بعكس الأجنبي الذي يأخذ مساحة أكبر للعمل دون ضغوط، كما أننا في مرحلة مهمة بتصفيات ، تحتاج إلى مدرب أجنبي».

وعن مواجهة الأهلي في السوبر المصري، علق: «لم أتوقع أن تكون بداية الموسم بمواجهة الأحمر، خاصة بعد رحيل 8 لاعبين من الفريق منهم 5 أساسيين».

وتابع: تعاقدنا مع 4 لاعبين جدد، بينهم مصابان، وتساءل: لماذا نبدأ الموسم بالسوبر المصري رغم أن الكأس لم ينته.

وطالب بسيوني بتأجيل مواجهة السوبر، لأن الفريق لا يزال في طور التكوين، عكس الأهلي الذي يضم تشكيلة كاملة.

وختم: أقاتل أمام جميع الأندية بعيدا عن الألوان، وأحلم بالتتويج بلقب السوبر لتكون أول بطولة في تاريخ الطلائع، وتاريخي كمدير فني.

المصرى اليوم

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