عبدالحميد بسيونى يطالب بتأجيل مباراة السوبر.. ويرفض المدرب المصري للمنتخب

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أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، أن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر يتحمل مسؤولية تراجع أداء الفراعنة بسبب عدم إقامة معسكرات ومباريات دولية.

وقال بسيوني، في تصريح تليفزيونية: «اللاعبون اعتمدوا على قدراتهم فقط دون ظهور أي دور تكتيكي للمنتخب».

وأضاف: «لست مع تعيين مدرب مصري للمنتخب بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها، بعكس الأجنبي الذي يأخذ مساحة أكبر للعمل دون ضغوط، كما أننا في مرحلة مهمة بتصفيات كأس العالم، تحتاج إلى مدرب أجنبي».

وعن مواجهة الأهلي في السوبر المصري، علق: «لم أتوقع أن تكون بداية الموسم بمواجهة الأحمر، خاصة بعد رحيل 8 لاعبين من الفريق منهم 5 أساسيين».

وتابع: تعاقدنا مع 4 لاعبين جدد، بينهم مصابان، وتساءل: لماذا نبدأ الموسم بالسوبر المصري رغم أن الكأس لم ينته.

وطالب بسيوني بتأجيل مواجهة السوبر، لأن الفريق لا يزال في طور التكوين، عكس الأهلي الذي يضم تشكيلة كاملة.

وختم: أقاتل أمام جميع الأندية بعيدا عن الألوان، وأحلم بالتتويج بلقب السوبر لتكون أول بطولة في تاريخ الطلائع، وتاريخي كمدير فني.