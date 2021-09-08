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تجهيز 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة لذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم فى الإسكندرية (صور)

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تجهيز 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة لذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم فى الإسكندرية (صور) تجهيز 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة لذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم فى الإسكندرية (صور)

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن المحافظة من خلال الهيئة العامة لنقل الركاب قامت بتجهيز وسائل نقل جماعي مريحة لاستقبال ذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم وتأمينهم داخل السيارة، كما أنها مزودة بمفاتيح أجراس تسمح بتنبيه السائق بالتوقف لتقديم الخدمة لهم في حالة النزول وكذا مزودة بمنحدر يسمح بصعود ونزول المستخدمين للكراسي المتحركة.

وأوضح أن جميع مركبات الهيئة تقدم خدماتها بالمجان لذوي الهمم من (المكفوفين – المقعدين – أصحاب متلازمة داون) ويُسمح بالركوب بنصف الأجرة لجميع مركبات الهيئة لباقى الفئات من ذوي الهمم، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع وتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير وسائل انتقال آمنة لهم.

وأكد أنه كلف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

بدوره قال المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، أن الهيئة تضم 8 اتوبيسات سياحية مجهزة لخدمة ذوي الهمم، سعة الأتوبيس الواحد 79 راكب، خط سيره من الأنفوشي طريق الكورنيش حتى المندرة، وبها أماكن مجهزة لاستقبال الكراسي المتحركة، كما أن الهيئة بها 15 أتوبيس يعمل بالكهرباء مجهزين أيضا لذوي الهمم تسير في 3 خطوط؛ الخط الأول (الانفوشي- طريق الكورنيش- ش 45- المعمورة الشاطئ)، والخط الثاني خط سيره هو (رأس التين- طريق الكورنيش- الملاحة- مستشفي الصدر)، أما الخط الثالث خط سيره من (بشاير الخير- طريق المحمودية- العوايد).

تجهيز 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة لذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم فى الاسكندرية (صور)
تجهيز 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة لذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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