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استمرار الاستعداد للعام الدراسي في دسوق

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استمرار الاستعداد للعام الدراسي في دسوق استمرار الاستعداد للعام الدراسي في دسوق

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قال المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم المرور والمتابعة لكافة المدارس والمعاهد الازهرية بنطاق المركز والمدينة، وذلك في اطار استعداد رئاسة مركز ومدينة دسوق للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس والمعاهد الازهرية.

وأكد رئيس المدينة ، في تصريحات صحفية، أن المرور على المدارس والمعاهد بنطاق مركز ومدينة دسوق لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وومتابعة حاله المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل مستمر، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، وذلك للتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، وتنفيذ خطة اعمال النظافة على مدار العام الدارسى من جانب الوحدات المحلية وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار.

وشدد «عبدالستار» على جميع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الاحياء ورؤساء القرى بتنفيذ التعليمات الصادره من اللواء محافظ كفر الشيخ بمنع الباعة الجائلين وخاصة بائعى المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة والمرور.

المصرى اليوم

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