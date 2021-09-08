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انطلاق فاعليات منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

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انطلاق فاعليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي انطلاق فاعليات منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

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انطلقت صباح اليوم بالقاهرة، فعاليات النسخة الأولى منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح ، بمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.

ويعقد المنتدى نسخته الأولى تحت شعار «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة» ويجمع الأطراف ذات الصلة، لتعزيز العمل المشترك من أجل دعم أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم عقب جائحة كورونا وتحول دون تحقيق التنمية.

ويناقش المشاركون في المنتدى اليوم عددا من القضايا والموضوعات- من خلال 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع القطاع الخاص في ظل الدور الرئيسي الذي يقوم به لتحقيق التنمية.- كما تشمل فعاليات المنتدى غدا 6 ورش عمل، تنظمها وزارة التعاون الدولي، مع المؤسسات الدولية.

ويختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، أعماله غدا بإصدار بيان ختامي حول «الاستثمار في رأس المال البشري» وتوصيات من كافة المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائ مع أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.

المصرى اليوم

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