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تطبيقات النانوتكنولوجي وتكوين الأرض.. «زراعة الإسكندرية» تعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)

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تطبيقات النانوتكنولوجي وتكوين الأرض.. «زراعة الإسكندرية» تعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور) تطبيقات النانوتكنولوجي وتكوين الأرض.. «زراعة الإسكندرية» تعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)

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اختتم نادى العلوم الصيفي في كلية الزراعة جامعة الاسكندرية، بالشاطبى، برئاسة الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، برامج نشاطه الصيفي للعام 2021، (الموسم الثانى)، مساء أمس وذلك في إطار دعم الكلية لتنمية الأنشطة المهارية.

وأشرف على البرنامج الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أنه يتميز النشاط بوجود تنوع في الفئات العمرية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة،حيث تم عمل معرض على هامش اليوم لبعض منتجات البرامج التي شارك فيها الطلاب بعدد ٧٨ طالب و٨ برامج.

وأوضح «سلام»، أن البرامج الثمانية هي المشاتل ونباتات الزينة وإنتاج المستخلصات الطبيعية، وزراعة وتنسيق البلكونات والحدائق، والمشغولات اليدوية، التصنيع الغذائي ومنتجات الالبان، والارصاد الجوية وجولوجيا تكوين الارض، وعوالم حيوانية وحشرية،وتطبيقات النانو تكنولوجي في المجالات الزراعية، والاستزراع السمكي ورعاية أسماك الزينة، بالإضافة إلى ورشة عمل عن تدوير المخلفات، وتم تسليم شهادات تقدير لكل المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والزملاء والطلاب المشاركين في البرامج.

حضر ختام نادى العلوم، الدكتور هشام عبدالرزاق محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد محمد مهدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء صالح مقرر نشاط نادى العلوم الصيفي، ونخبة من اساتذة الكلية المشاركين في البرامج المختلفة .

تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)
تطبيقات النانوتكنولوجى وتكوين الأرض .. نادى العلوم بـ"زراعة الاسكندرية" يعلن نتاج 8 برامج علمية للطلاب (صور)

المصرى اليوم

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