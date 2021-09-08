بتاكسي أصفر وتكاتك..«ويجز» يطلق فوتوسيشن في شوارع الإسكندرية (صور)

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أطلق مغني الراب «ويجز» فوتوسيشن داخل شوارع الإسكندرية، مزودا ببعض الملامح المعروفة للمدينة، حيث ظهر في الصور وهو يستند إلى التاكسي الأصفر التقليدي الذي يميز المدينة الساحلية.

كما ظهر «ويجز» في صور أخرى وهو يرتدي «تي شيرت» أبيض، أو يقف وسط المارة وفي الأحياء القديمة للإسكندرية، وفي صورة أخرى تظهر التكاتك في الخلفية مادفع متابعوه عبر انستجرام للترحيب والإشادة بتلك الصور وأنها تبدو طبيعية وليست في المالديف أو خارج مصر كما يفعل بعض المشاهير.

من ناحية أخرى يحيى «ويجز»

ويجز

ويجز

ويجز

ويجز

ويجز

عن إحياءه حفلا أونلاين يوم ٢٨ سبتمبر الجاري، وأعلن «ويجز» عن حفله مؤخرا قائلا: هعمل حفلة أونلاين على منلي. لو عايزين تحضروا عشان تسمعوا أغنيتي الجديدة لأول مرة، نزلوا الأبليكيشن واحجزوا التذاكر من اللينك «.