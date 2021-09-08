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جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب
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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
تاجيل محاكمة 12 متهما بخلية «عشماوى الارهابية» لـ12 أكتوبر
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
اتحاد الكرة يرد على اجتماع الأندية في بيان رسمي
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:04 مساءً
في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:00 مساءً
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:59 مساءً
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:59 مساءً
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:59 مساءً
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان
-
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:59 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
محمد شبانة حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر وضياء السيد مدربا والحضرى للحراس
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:08 صباحاً
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