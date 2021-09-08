أخبار عاجلة

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
تاجيل محاكمة 12 متهما بخلية «عشماوى الارهابية» لـ12 أكتوبر -
اتحاد الكرة يرد على اجتماع الأندية في بيان رسمي -
في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا -
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن -
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول -
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر -
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «النواب» لسكرتير عام الإتحاد البرلماني الدولي: حريصة على الانخراط في أنشطة الاتحاد

Print
رئيس «النواب» لسكرتير عام الإتحاد البرلماني الدولي: مصر حريصة على الانخراط في أنشطة الاتحاد رئيس «النواب» لسكرتير عام الإتحاد البرلماني الدولي: حريصة على الانخراط في أنشطة الاتحاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي.

أشار جبالي خلال اللقاء إلى الدور التاريخي لمجلس النواب المصري في الإتحاد البرلماني الدولي، منذ ما يقارب المائة عام، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على مواصلة الانخراط المُكثف في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، في ضوء دور الأخير كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على سعي مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة في مجال دعم وبناء القدرات البرلمانية.

من جانبه، أشاد السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي بدور البرلمان المصري تاريخياً داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على أهمية البناء على العلاقات الراسخة والمُمتدة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين

لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين

مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر

وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية