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على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي.

أشار جبالي خلال اللقاء إلى الدور التاريخي لمجلس النواب المصري في الإتحاد البرلماني الدولي، منذ ما يقارب المائة عام، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على مواصلة الانخراط المُكثف في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، في ضوء دور الأخير كقاطرة للدبلوماسية البرلمانية العالمية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على سعي مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة في مجال دعم وبناء القدرات البرلمانية.

من جانبه، أشاد السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي بدور البرلمان المصري تاريخياً داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على أهمية البناء على العلاقات الراسخة والمُمتدة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.