أخبار عاجلة

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
تاجيل محاكمة 12 متهما بخلية «عشماوى الارهابية» لـ12 أكتوبر -
اتحاد الكرة يرد على اجتماع الأندية في بيان رسمي -
في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا -
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن -
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول -
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر -
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدبولي يشهد افتتاح النسخة الأولى من «منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»

Print
مدبولي يشهد افتتاح النسخة الأولى من «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» مدبولي يشهد افتتاح النسخة الأولى من «منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، نيابة عن رئيس الجمهورية، افتتاح النسخة الأولى من «منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF»، الذي ينعقد على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة التعان الدولي، بمشاركة «البنك الأفريقي للتنمية»، و«مجموعة البنك الدولي»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، و«مؤسسة يورومني».

ويشارك في المنتدى لفيف من قيادات الدول والوزراء من قارة أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وصانعو السياسات من مصر والعالم، والرؤساء الإقليميون والدوليون لمؤسسات التمويل الدولية وممثلو شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر والأبحاث.

وصرح رئيس الوزراء بأن المنتدى ينعقد في ظل ظروف استثنائية تواجهها جهود التنمية في العالم، جاءت نتيجة استمرار أزمة وهو ما دفع المجتمع الدولي لتوجيه جهوده نحو التغلب على تداعياتها السلبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف، وحتمية تعزيز جهود التعاون الدولي بين كل الجهات ذات الصلة للتعافي من الجائحة، وإعادة البناء بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال حشد الموارد المادية والتكنولوجية.

يُشارك في المنتدى، الذي ينعقد على مدار يومين، صانعو القرار الفاعلون وقادة التنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، من خلال التواجد الفعلي أو المشاركة الافتراضية، لعرض تجارب التنمية المختلفة، ومن المقرر أن يشهد المنتدى عددا من الجلسات الحوارية، وورش العمل المتخصصة لتسليط الضوء بشكل أكثر عمقا على بعض موضوعات التنمية الملحة، من خلال التفاعل وتبادل الآراء بين المشاركين من مصر والمنطقة.

ويختتم منتدى «مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt» فعالياته بإصدار بيان من كل الجهات المشاركة حول كيفية دفع آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال ممارسات وسياسات متسقة ومتكاملة ومستدامة، تعكس توافق الأفكار والرؤى حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين

لأول مرة .. أمريكا تناقش بحث مصري لعلاج السرطان بالأكسجين

مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر

وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية

هالة السعيد: مصر من أوائل الدول التي أصدرت توثيق لحالة التنمية البشرية