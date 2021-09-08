التفاصيل الكاملة لكارثة الشرابية.. النيران تلتهم مخازن الأخشاب ومسجد العزبة

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شهدات منطقة الشرابية كارثة كبرى عندما التهمت النيران عددا من مخازن أخشاب على مساحة كبيرة بمنطقة عزبة بلال بالشرابية ،تم الدفع ب21 سيارة إطفاء و6 خزانات مياة استراتيجي للمساهمة في السيطرة على النيران المشتعلة في المخازن والمنازل وتبين من المعاينة إصابة 10 بحالات اختناق نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن اشتعال الاخشاب بالمنطقة وتمت افاقتهم فى الحال ،تحرر محضر بالواقعة وباشرت الجهات المعنية التحقيق .

البداية كانت بإخطار تلقته غرفة الحماية المدنية بالقاهرة باشتعال النيران فى عدد كبير من مخازن الاخشاب بالشرابية ،وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع حريق مخازن اخشاب عزبة بلال بالشرابية كما انتقل رجال الادلة الجنائية والنيابة العامة للمعاينة ومعرفة اسباب الحريق .

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اضافت التحريات ان قوات الحماية المدنية قامت بفصل التيار الكهرباء عن المنطقة بالكامل حتى لا تحدث كارثة كبرى بالمنطقة ونجحت القوات في إخماد الحريق الذة نشب فى بمخازن الأخشاب بعزبة الورد بالشرابية وتتجرى قوات الحماية المدنية عمليات التبريد حتى لا تتجدد النيران .

وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان واصحاب مغالق الاخشاب لمعرفة ما اذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحريق ام ان ماس كهربائى تسبب فى الكارثة .