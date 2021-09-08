مصرع 41 نزيلا وإصابة 80 في حريق بسجن إندونيسي

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اندلع حريق هائل في سجن مكتظ بالقرب من العاصمة الإندونيسية، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 سجينًا، اثنان منهم أجنبيان يقضيان عقوبات تتعلق بالمخدرات، وإصابة 80 آخرين.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، أظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران بينما يتصاعد الدخان. وقام مسؤولو الصليب الأحمر الإندونيسي بإجلاء الضحايا إلى سيارات الإسعاف ووضعت عشرات الجثث في أكياس في غرفة بسجن تانجيرانج في ضواحي جاكرتا.

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان الإندونيسي ياسونا لاولي للصحفيين، إن معظم القتلى البالغ عددهم 41 مدانون، بينهم رجلين من جنوب إفريقيا والبرتغال. وعبر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتعهد بتقديم أفضل علاج للضحايا المصابين.

وقال لاولي: "هذه مأساة تهمنا جميعًا. ونحن نعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية للتحقيق في أسباب الحريق".

وتعهد لاولي ببذل جهود لمنع وقوع مأساة مماثلة، بما في ذلك إصلاح مشاكل الكهرباء في 477 سجناً في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إن ثمانية منهم نقلوا إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة، فيما يعالج تسعة مصابين بجروح طفيفة في عيادة السجن. وتم إجلاء 64 آخرين، عانى الكثير منهم من استنشاق الدخان، إلى مسجد في المجمع.

ومن جهته، قال فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا، إن التحقيق الأولي في سبب الحريق يشير إلى ماس كهربائي في واحدة من 19 زنزانة في السجن. وأضاف عمران للصحفيين بالقرب من مكان الحادث إنه بعد إخماد الحريق انتشر مئات من رجال الشرطة والجنود حول السجن لمنع السجناء من الفرار.

وقالت ريكا أبريانتي، المتحدثة باسم إدارة الإصلاحيات بوزارة العدل، إن سجن تانجيرانج مصمم لإيواء 1225 نزيلا لكن يضم أكثر من 2000 سجين. وأضافت إن 15 من ضباط السجن الذين كانوا يحرسون مبنى الزنزانة لم يصابوا بأذى.

أصبح ازدحام السجون في إندونيسيا مشكلة تعاني من قلة التمويل، واعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص في الحرب على المخدرات غير المشروعة.