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الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021

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اسعار الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021 الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021

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واصلت الذهب في الأردن التراجع في مستهل عمليات البيع والشراء اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021، وسجلت أسعار كافة فئات الذهب تراجعًا عن أسعار أمس، وصلت قيمته نصف دينار للجرام الواحد من الذهب «عيار 24»، و كذلك في سعر البيع للجرام من «عيار 21».

وأُعلن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بسعر 36.70 دينار أردني للبيع، و 35.20 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021

وتعلن «النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن» الذهب يوميًا، و تدعو التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.60 دينار أردني للبيع، و 40.50 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب ع«يار 21» فبلغ 36.70 دينار أردني للبيع، و 35.20 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.80 دينار أردني للبيع، و 29.90 دينار أردني للشراء.

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