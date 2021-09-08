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1200 يوم.. ماذا حدث خلال 3 أعوام من افتتاح أول دار سينما بالمملكة

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1200 يوم.. ماذا حدث خلال 3 أعوام من افتتاح أول دار سينما بالمملكة 1200 يوم.. ماذا حدث خلال 3 أعوام من افتتاح أول دار سينما بالمملكة
افتتاح 44 دار عرض والرياض تشهد الإطلاق الأول ضمن 9 مناطق

1200 يوم.. ماذا حدث خلال 3 أعوام من افتتاح أول دار سينما بالمملكة

تحت عنوان السينما في المملكة خلال 1200 يوم، قالت وزارة الإعلام إن شهدت افتتاح 44 دار عرض وكان الإطلاق الأول في الرياض 18 أبريل 2018، فيما كان الإطلاق الأخير بالرياض والطائف 19 أغسطس 2021.

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك على صفحتها بتويتر، أن شهر أغسطس في الأعوام 2018 – 2019 – 2020 – 2021 شهد أكبر عدد لتدشين دور السينما بواقع 10 دور عرض.

وتغطي دور العرض 9 مناطق بالمملكة من أصل 13، حيث تتوافر بالرياض 21 دار عرض، و9 بمكة المكرّمة و8 بالمنطقة الشرقية.

وأكّدت الوزارة أن عدد شركات العرض السينمائي بلغ 5 شركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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