أخبار عاجلة

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) -
مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب -
نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي» -
تاجيل محاكمة 12 متهما بخلية «عشماوى الارهابية» لـ12 أكتوبر -
اتحاد الكرة يرد على اجتماع الأندية في بيان رسمي -
في تجمع بكاليفورنيا.. بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا -
وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن -
رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول -
انطلاق القمة السنوية لأسواق المال 19 أكتوبر -
ضبط 520 مخالفة مرورية بأسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع في النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية

Print
ارتفاع في أسعار النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية ارتفاع في النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية
لتعوّض بعض الخسائر التي تكبّدتها بسبب ارتفاع الدولار

ارتفاع في أسعار النفط مع بطء عودة الإمدادات الأمريكية

ارتفعت النفط لتعوّض بعض الخسائر التي تكبّدتها خلال الليل بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن الطلب، إذ تلقت بعض الدعم من بطء استئناف الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي ومعاودة أنشطة التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 68.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب عطلة عيد العمال.

وصعد خام برنت في العقود الآجلة 34 سنتاً أو ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 72.03 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 بالمئة أمس.

وبحسب "سي إن بي سي عربية"، قال محللو "إيه.إن.زد للأبحاث" في مذكرة "تقيّم السوق.. تأثير التأخيرات المستمرة في استئناف العمليات في خليج المكسيك".

ولا يزال المنتجون في الخليج يحاولون استئناف العمليات بعد تسعة أيام من اجتياح الإعصار إيدا المنطقة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وكان نحو 79 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة في الخليج متوقفاً، أمس الثلاثاء، وفقدت السوق حتى الآن نحو 17.5 مليون برميل من النفط.

وتشكّل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تواصل توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مبادرة «كلنا واحد»

«الداخلية» تواصل توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في مبادرة «كلنا واحد»

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

أسعار النفط ترتفع.. و"برنت" يصل إلى 74.00 دولاراً أمريكياً للبرميل

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الثلاثاء 14 - 9 - 2021