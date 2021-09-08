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خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات "المسند" وأجواء ما بعد 15 سبتمبر

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خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات "المسند" وأجواء ما بعد 15 سبتمبر خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات "المسند" وأجواء ما بعد 15 سبتمبر
كشف عن توقعات بانحصار الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات بعدة مناطق

خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنحصر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان وعسير والباحة.

وتابع: متوقع أن تشتد الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للغبار على أجزاء من #الشرقية وأجزاء منطقة #الرياض وشرق كل من مناطق #مكة #الباحة و#عسير.

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، عادة بعد منتصف سبتمبر تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا؛ لذلك يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، والأجواء فجرًا ستكون منعشة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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