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واصلت أسعار الذهب بالكويت تراجعها اليوم الاربعاء 8 ــ9 ــ2021، متأثرة بانخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، وتراجع سعر الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» ليتم عرضه «بدون المصنعية» بمبلغ 15.17 دينار كويتي، بما يعادل 50.47 دولارًا أمريكيًا.

بينما سجل «الجنيه الذهب» في الكويت سعر 138.66 دينارًا كويتيًا، بما يعادل 461.41 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021



من جانبها تسجل جريدة المصري اليوم لقرائها قائمة اسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المتداولة كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.33 دينار كويتي، ويقابله 57.68 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.89 دينار كويتي، مقابل 52.87 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.17 دينار كويتي، مقابل 50.47 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.00 دينار كويتي، ويقابله 43.26 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 539.11 دينار كويتي، مقابل 1793.92 دولار أمريكي.



