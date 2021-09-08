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ناقشوا مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام.. وكلاء وزارات العدل بدول الخليج يجتمعون

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ناقشوا مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام.. وكلاء وزارات العدل بدول الخليج يجتمعون ناقشوا مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام.. وكلاء وزارات العدل بدول الخليج يجتمعون
اجتماعهم الـ 23 كان عبر الاتصال المرئي وخلص إلى عدة توصيات سترفع للوزراء

ناقشوا مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام.. وكلاء وزارات العدل بدول الخليج يجتمعون

عقد وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعهم الـ 23، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات، منها: مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة، ومشروع النظام الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.

وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات سترفع إلى الاجتماع الـ 31 لوزراء العدل بدول المجلس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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